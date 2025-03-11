Попавшиий в аварию в Северном море контейнеровоз перевозил яд

В Северном море столкнулись контейнеровоз с опасным веществом на борту и танкер

Фото: 5-tv.ru

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Береговая охрана Великобритании продолжает следить за сложившейся ситуацией.

На борту контейнеровоза Solong, врезавшегося в американский танкер Stena Immaculate, который стоял на якоре в Северном море у побережья Великобритании, было 15 контейнеров с цианидом натрия. Об этом сообщил английский судоходный журнал Lloyd's List.

Цианид натрия, напоминает издание, является чрезвычайно опасным веществом, способным моментально блокировать дыхательную функцию. Его транспортировка строго регламентирована.

Кроме того, известно, что контейнеровоз перевозил алкоголь. В свою очередь, на танкере находилось авиационное топливо, принадлежавшее правительству США.

Известно, что при столкновении на обоих судах возник пожар. На место происшествия были сразу же направлены вертолет, самолет, спасательные шлюпки и суда для тушения огня.

Отмечается, что до сих пор не найден один из членов экипажа. Его ищут.

Кроме того, специалисты рассматривают необходимость проведения операции по борьбе с загрязнением. Движение судов в районе инцидента приостановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 10 марта в Северном море столкнулись танкер и грузовое судно.