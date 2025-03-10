Кандидат в президенты МОК заявил о желании вернуть РФ на международные турниры

Кандидат в президенты МОК Ватанабэ хочет вернуть РФ на международные турниры

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Спорт должен объединять, отметил Моринари Ватанабэ.

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ заявил о намерении вернуть россиян на международные спортивные соревнования. Соответствующее заявление он сделал во время рабочего визита в Москву.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — поделился своими планами Ватанабэ.

Более того, кандидат в президенты МОК указал, что готов стараться изо всех сил, чтобы российские спортсмены смогли вновь выступать на международных состязаниях.

«Спорт должен объединять, дарить дружбу и не должен быть инструментом для ненависти», — добавил Ватанабэ.

На данный момент Ватанабэ является главой Международной федерации гимнастики (FIG). Он претендует на должность преемника Томаса Баха, действующего главы МОК, вместе с еще шестью кандидатами. Выборы пройдут в Афинах 20 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Томас Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян к ОИ-2026.