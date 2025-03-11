«Кипит от злости»: принц Уильям призвал Маркл уважать память его матери

Принц Уильям осудил Меган Маркл за ее отношение к принцессе Диане

Фото: Reuters/Jack Taylor

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Наследник британского престола считает, что жена его брата оскверняет память принцессы Дианы.

Принц Уильям считает, что Меган Маркл оскверняет память его матери попытками скопировать ее стиль. Соответствующей информацией поделилось издание RadarOnline со ссылкой на близкие к королевской семье источники.

«Он может быть чувствительным, когда дело доходит до всего, что связано с его любимой матерью. Совершенно очевидно: он хочет, чтобы Меган просто позволила Диане покоиться с миром», — сообщил инсайдер в беседе с журналистами.

В материале отметили, что Меган Маркл в социальных сетях регулярно делится с поклонниками фотографиями в образах аналогичных тем, в которых появлялась на публике принцесса Диана.

Более того, по сведениям источника, крайне неприятным принцу Уильяму показался тот факт, что в вышедшей в декабре прошлого года первой серии документального фильма о супругах Сассекских, Маркл наигранно протягивает сыну портрет Дианы и «знакомит» с погибшей бабушкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл смутила излишняя тактильность, которую проявила в ходе шоу Дрю Бэрримор.