«Столото» поддержал более 25 благотворительных проектов и организаций

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Одним из значимых событий стал пасхальный тираж «Русского лото».

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги 2024 года в сфере корпоративной и социальной ответственности. Поддержку от него получили более 25 благотворительных проектов и организаций, рассказали в пресс-службе компании.

Одно из значимых событий прошлого года — пасхальный тираж «Русского лото»: благотворителями стали все покупатели лотерейных билетов, так как с каждого билета перечислили по 10 рублей на добрые дела. Тираж состоялся уже во второй раз.

По его итогам «Столото» направил региональной общественной организации Русской православной церкви «Милосердие» 46,4 млн рублей из собственных средств. Это позволило реализовать множество социальных проектов и помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Основные получатели помощи от нас — дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди и люди с инвалидностью. „Столото“ поддерживает и развитие инклюзивного спорта. Наша цель — не просто поддерживать, но и вдохновлять на изменения, объединять неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.