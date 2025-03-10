Петербургские коммуналки незаконно превращают в хостелы

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Несмотря на решения судов, владельцы игнорируют требования вернуть жилье в первоначальный вид.

Межведомственная комиссия в Петербурге должна была проверить исполнение решения суда по квартире, которую разделили на несколько студий и распродали. Владельцам было предписано вернуть жилое помещение в первоначальный вид.

Дверь проверяющим просто не открыли. Зато попасть туда удалось нашей съемочной группе. Таких адресов в Петербурге сотни, и чаще всего владельцы игнорируют распоряжения судей. Чем это может закончиться для владельцев и когда уже будет последнее постановление, рассказала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Прокуратура, Роспотребнадзор, чиновники, жилищники, газовщики — с десяток должностных лиц у закрытой двери. Собственник не пускает. Проверка не удалась.

А ведь эту межведомственную комиссию Гульнара Сенеко ждала четыре года, с тех пор как началась перепланировка огромной квартиры снизу. Мы, к слову, попали туда без проблем.

Девятикомнатную коммуналку превратили в девятиквартирную. Теперь здесь три однушки и шесть студий. Каждая со своим санузлом и кухней. То есть это как минимум 18 «мокрых» точек. А еще минимум девять варочных панелей, чайников, стиральных машин и телевизоров. Колоссальная нагрузка на коммунальные сети и реальная угроза жизни соседей. Из-за сноса перегородок здесь уже была утечка газа.

«Провис газопровод. Газовые службы сказали, что если бы я не почувствовала газ, то сейчас бы не было бы здесь трех домов», — рассказала жительница дома по ул. Савушкина Гульнара Сенеко.

При этом по документам все якобы согласовано с администрацией Приморского района. Соседи думают, из-за того, что выкупил огромную коммуналку генеральный директор агентства недвижимости, которое и продает здесь псевдоквартиры.

По решению суда собственники должны были демонтировать в квартире все новые «мокрые» точки. Это и планировала проверить комиссия. Но раз доступ не предоставили, экскурсия прошла только по квартире соседки сверху.

Шансов, что после перепланировки все когда-нибудь вернется на свои места, мало. В этом убедились жители дома на Большой Морской. В отель здесь превратили сразу семь коммуналок.

«Три месяца не было крыши. Я случайно обнаружил, что пошел дождь, и у меня по стене через два этажа льется в квартиру вода», — поделился житель дома на Большой морской улице Станислав Бородин.

Надстроили два этажа, оборудовали лифт и с полсотни дополнительных мокрых зон. По решению суда жилые помещения должны были прекратить использовать не по назначению. Вот только внутри все говорит об обратном.

Конечно, не отель, а деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания. Уже под другим юридическим лицом.

А Юрий Зудов добился справедливости: его комнаты вернули в первоначальный вид спустя 15 лет судебных разбирательств. Когда-то он уехал из дома помогать больной матери, а вернулся уже в «Гранд Отель» на Невском.

«Здесь стояла большая перегородка, здесь стоял санитарный блок с унитазом, ванной кабинкой и раковиной», — рассказал собственник одной из комнат Юрий Зудов.

Пятьдесят девять административных протоколов, арест имущества, ограничение владельцам недвижимости выезда за границу. Но в порядок отельеры привели лишь комнаты Юрия.

Впрочем, терпение чиновников не резиновое, говорят эксперты. Рано или поздно, если собственники не выполняют требования суда, такие коммуналки выставляют на торги.

«Квартира может быть выставлена на торги, быть продана с торгов, и собственник получит остатки денежных средств по результатам торгов. За исключением денег, которые будут потрачены на приведение в первоначальное состояние этого помещения уже новым владельцем», — заявил руководитель Ассоциации управляющих организаций Санкт-Петербурга Владеслав Воронков.

Но столь решительные действия занимают куда больше времени, чем нарезание просторных петербургских коммуналок на отели, хостелы и модные коливинги.