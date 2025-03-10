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В Вашингтоне не хотят тратить деньги в пустую, а Киев мечется в панике.

Все попытки Лондона помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому в его противостоянии американскому лидеру Дональду Трампу — бесполезны.

Немецкая газета Bild сообщает: Штаты не возобновят военную помощь украинцам, пока автор самого громкого скандала в истории Белого дома, нахамивший президенту и вице-президенту США 28 февраля, не уйдет из политики.

По информации издания, Трамп теперь видит в Зеленском не партнера по диалогу, а препятствие на пути достижения мира и намерен добиваться его отставки.

NBC News подтверждает: соглашения по редкоземельным металлам Трампу теперь мало. Есть и другие требования. Вашингтон настаивает, чтобы Киев немедленно начал подготовку к президентским выборам. Заодно — команда Трампа присматривается к возможным преемникам Зеленского. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин подробнее.

Он, как в том фильме, извинялся, но без уважения. Только Зеленского подбодрили на саммите Европейской доброй воли в Брюсселе, впрочем, не дав ни цента, как тут же Дональд Трамп вернул его к реальности во время интервью, которое предваряет встречу США-Украина в Саудовской Аравии.

«Я думаю, они подпишут сделку по редкоземельным металлам. Но еще я хочу, чтобы они захотели мира прямо сейчас. Прямо сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Но я думаю, они все равно это сделают. Это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — отметил президент США Дональд Трамп.

То есть, забрать США половину всех украинских недр за унизительные 500 миллионов долларов — теперь этого Трампу мало. После провальных переговоров в Овальном кабинете он повышает ставки: Киев должен уступить России часть территорий, а Зеленский — уйти восвояси. И все это, разумеется, без долгожданного вступления в НАТО.

После публичного избиения Зеленского администрация Трампа будто от него дистанцируется — в Саудовскую Аравию летит теневой президент Украины Андрей Ермак и глава украинского МИДа Андрей Сибига. Судя по всему, соглашаться с заявленным долгом в 350 миллиардов и подписывать все, что им предложат.

Трамп, конечно, вовсе не наш — Starlink на Украине работает, американская разведка тоже, HIMARS летят. Но договариваться Вашингтону проще с Москвой, где не меняют своего мнения по десять раз в день.

В Киеве сообщают: в Саудовскую Аравию везут согласованный с Европой, ну почти со всей — Венгрия и Словакия под этим не подписывались — план урегулирования.

Насколько серьезно к таким планам относятся в Вашингтоне, показала перепалка Илона Маска с главой МИД Польши Радославом Сикорским — тот предлагал найти замену Starlink.

«Замолчи ты, маленький человечек. Ты платишь лишь ничтожную часть стоимости!» — ответил Маск.

Наученные нормандским форматом, власти и России, и США понимают: Европа — сомнительная площадка для диалога, работают только те договоренности, которые заключают на Востоке.

«Как и наша страна, Ближний Восток играет все более важную роль в геополитике. Это надежная площадка для диалога Россия-США. А в перспективе — гарант мирных переговоров по Украине», — отметил Балдин.

И нет сомнений, что они состоятся. Несмотря на всю западную помощь, Россия побеждает на поле боя. А в Вашингтоне не хотят тратить деньги впустую — Киев уже неликвид. Поэтому американский бизнес планирует выжимать и выжимать из него последнее, окупить все вложения прежней администрации.