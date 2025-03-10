Путин поручил образовать комиссию Госсовета по поддержке участников спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Возглавит новую профильную комиссию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Президент России Владимир Путин издал указ о создании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Ее главной задачей станет координация усилий федеральных и региональных властей с фондом «Защитники Отечества». Их совместная работа должна кратно повысить и качество, и объем оказания помощи военным, которые вернулись к гражданской жизни из зоны спецоперации.

Как сообщил помощник президента Алексей Дюмин, возглавит новую профильную комиссию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за плечами у которого не только успешное руководство регионом, но и накоплен боевой опыт благодаря службе в спецподразделении.

«С первых дней специальной военной операции президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей. В решение этой задачи включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса», — отметил Дюмин.