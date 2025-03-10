Фото: 5-tv.ru

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Специалист дала советы, которые помогут улучшить качество жизни и избежать обострений.

Врач аллерголог-иммунолог Алена Лутковская поделилась современными методами лечения аллергии. По ее словам, главное — это точная диагностика и индивидуальный подход к каждому пациенту.

Одним из наиболее эффективных методов лечения аллергии Лутковская назвала аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Этот метод позволяет снизить чувствительность организма к аллергенам, что приводит к уменьшению симптомов или даже их полному исчезновению. АСИТ особенно эффективна при аллергии на пыльцу растений, пыль и шерсть животных.

Также врач в разговоре с aif.ru подчеркнула важность профилактики аллергии. Она рекомендует избегать контакта с аллергенами, регулярно проводить влажную уборку в доме и использовать воздухоочистители. Для людей, страдающих сезонной аллергией, Лутковская советует заранее начинать прием антигистаминных препаратов, чтобы минимизировать симптомы.

Особое внимание врач уделила питанию. Она отметила, что у многих аллергиков наблюдается перекрестная аллергия, когда реакция на пыльцу может сопровождаться непереносимостью определенных продуктов. Например, при аллергии на березовую пыльцу может возникать реакция на яблоки или морковь. В таких случаях важно соблюдать особую диету и исключать из рациона продукты, которые могут усугубить симптомы.

Лутковская также рассказала о новых методах лечения аллергии, таких как аутолимфоцитотерапия (АЛТ), которая позволяет бороться с несколькими видами аллергии одновременно. Этот метод особенно эффективен для пациентов с комбинированными формами аллергии.

В заключение врач напомнила, что аллергия — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и внимания. Однако при правильном подходе и соблюдении рекомендаций специалистов можно значительно улучшить качество жизни и избежать обострений.

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