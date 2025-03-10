Повышенная активность: что ждать метеозависимым 11 марта

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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В первом месяце весны ежегодно наблюдается наибольшее количество магнитных бурь.

После пика солнечной активности 10 марта магнитосфера начнет успокаиваться. О том, как постепенная стабилизация повлияет на метеочувствительных людей, сообщило издание URA.RU.

Согласно имеющейся информации, самочувствие россиян будет зависеть от региона проживания, так как магнитные волнения будут фиксироваться не в одно и то же время из-за разницы в часовых поясах.

Так, головные боли метеозависимых жителей центральной части России усилятся днем. В свою очередь, население Урала и Сибири почувствует ухудшение состояния утром.

Тем не менее, специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет колебаться от трех до четырех баллов. Это свидетельствует о, так называемых, слабых или ощутимых возмущениях. Вероятность бури составит всего 17%.

За прошедший с начала весны период уже было зафиксировано несколько сильных вспышек на Солнце. Для поддержания здоровья населению рекомендуют снизить физические нагрузки и пить больше жидкости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 15 марта ожидаются сбои телевещания из-за солнечной интерференции.