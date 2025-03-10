В Волгограде прошли «Чтения Победы» в честь подвигов в Сталинградской битве
В Волгограде прошли чтения в память о Сталинградской битве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Организаторы посвятили мероприятие подвигам солдат и граждан.
Стихи о войне прозвучали сегодня под сводами музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Мероприятие — это часть масштабного проекта «Чтения Победы».
Его цель — увековечить память о героизме советского народа, рассказав о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны.
Вместе с актерами московского театра имени Вахтангова на сцену вышел волгоградский коллектив хора «Царицынская опера». Помимо стихотворений, зрители услышали прозу и военные песни.
Первая встреча в рамках проекта состоялось в Москве в начале декабря.