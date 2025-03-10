Защитит от мошенничества: россиянам порекомендовали срочно обновить Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату и страну регистрации абонента.

Министерство внутренних дел России предупредило о необходимости обновить мессенджер Telegram для повышения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с кибермошенничеством МВД РФ.

Новые функции, внедренные в приложении, помогут пользователям быстрее распознавать мошенников.

«Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер», — рассказали в ведомстве.

Это поможет отличить реальных собеседников от тех, кто пытается обмануть.

Если данные в профиле не совпадают с той информацией, что мошенник приводит в разговоре, это явный сигнал о попытке обмана. В таком случае специалисты МВД рекомендуют немедленно прекращать общение. Особенно стоит насторожиться, если собеседник недавно зарегистрирован в Telegram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России выявили новый метод мошенничества. В аэропортах страны аферисты начали массово создавать поддельные точки доступа к Wi-Fi.

На первый взгляд такие сети не отличаются от настоящих — они полностью копируют название аэропорта. Однако подключение к ним может привести к потере денег и взлому аккаунтов в социальных сетях. Подобные случаи уже были зафиксированы в Красноярске, Москве и Уфе.