Россия и США запросили экстренные консультации ООН по ситуации в Сирии

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

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В провинции Латакия произошли зверские убийства около тысячи мирных жителей, включая женщин и детей.

Россия и США запросили срочные консультации Совета Безопасности ОООН по ситуации в Сирии. Обсуждение роста напряженности в республике может пройти уже сегодня.

За последние дни там жестоко убили около тысячи мирных жителей, среди них есть женщины и дети — такие данные приводит ливанская пресса.

Расправы начались на прошлой неделе. Сами убийцы выкладывали в соцсети десятки роликов с казнями.

Наиболее жестокие столкновения произошли в провинции Латакия, где в основном проживают алавиты. Это представители исламского религиозного меньшинства, которые составляют порядка 10% сирийского населения.