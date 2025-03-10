Директор Ларисы Долиной раскрыл правду о ее травме

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Он объяснил ситуацию, чтобы развеять слухи и успокоить поклонников.

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что слухи о травме народной артистки России преувеличены. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, певица действительно столкнулась с небольшими проблемами со здоровьем, но они не носят критического характера, а связаны с ее плотным графиком исполнительницы.

«8 марта — Смоленск. 9 марта — Калуга. 10 марта — Киров. Дальше Набережные Челны, Ижевск, Самара и еще 24 концерта в рамках тура. Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — отметил Сергей в беседе с News.ru.

Он отметил, что сомневающимя в состоянии здоровья артистки стоит заглянуть на ее страницу в соцсетях. Также он добавил, что желает всем такого же крепкого здоровья, как у почти 70-летней Долиной, и добавил, что команда делает все для ее комфорта и здоровья в преддверии большого юбилейного концерта в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лариса Долина пыталась исправить ошибки прошлого.