ФСБ разоблачила британских шпионов, работавших под прикрытием посольства

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Москва уже выразила протест Лондону в связи с раскрывшимися фактами.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства.

При въезде в Россию они указали ложные сведения о себе, тем самым нарушили законодательство нашей страны. По данным спецслужбы, Алкеш Одедра и Майкл Скиннер вели разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности нашей страны.

Их лишили аккредитации, они должны покинуть Россию в течение двух недель. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали представителя посольства Великобритании. Москва выразила протест Лондону в связи с раскрывшимися фактами.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. И бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — заявили в МИД России.

Наша контрразведка не впервые выявляет шпионов в рядах служащих британского посольства в Москве. Так, в ноябре прошлого года был разоблачен второй секретарь политического отдела дипломатического представительства — Уилкс Прайор.

А ранее российская сторона отозвала аккредитацию еще шести сотрудников, которых также заподозрили в шпионаже.

Британцы занимались провокациями, активно поддерживали деятельность иностранных агентов и экстремистов. С их подачи звучали призывы к разжиганию межнациональной розни.