Лента «Красный шелк» собрала в прокате полмиллиарда рублей
Фото, видео: Кадр из х/ф «Красный шелк». реж.: Андрей Волгин, 2025г.5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В кинотеатрах фильм посмотрели более миллиона зрителей.
Лента «Красный шелк», созданная при участии «НМГ Кинопрокат», собрала в прокате полмиллиарда рублей.
И, как говорят кинокритики, это неудивительно — экшн-детектив во время каждого сеанса собирает аншлаги. Это — самый популярный фильм, который сейчас можно увидеть на больших экранах.
Его посмотрели уже более миллиона зрителей. И всякий раз восторженные отзывы.
Сюжет картины разворачивается вокруг важнейших событий, которые повлияли на судьбу сразу двух стран — России и Китая.
Актерский состав тоже многонациональный. В съемках приняли участие как звезды отечественного кино, так и талантливые артисты из Поднебесной. Ну, а одну из главных ролей исполнил серб, давно покоривший сердца наших соотечественников — актер Милош Бикович.