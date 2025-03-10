Бывший министр Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О причинах такого решения ничего не известно.

Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития России, отозвал свое ходатайство о снятии судимости, сообщает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки в размере двух миллионов долларов. После отбытия наказания он подал ходатайство о снятии судимости, что могло бы позволить ему восстановить некоторые права и вернуться к общественной деятельности.

Причины, по которым Улюкаев решил отозвать свое ходатайство, пока не уточняются. Это может быть связано с юридическими сложностями или изменением стратегии защиты.

Улюкаев был обвинен в требовании взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За это он предлагал дать положительное заключение по покупке компании «Башнефть». В конце 2017 года чиновник был приговорен к восьми годам колонии строгого режима в конце 2017 года, кроме того, он должен был выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Сам экс-министр своей вины не признал, а сказал, что считает происходящее провокацией. Свое наказание Улюкаев отбывал в Тверской области до весны 2022 года, а 12 мая того же года вышел по УДО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алексей Улюкаев подал запрос на снятие судимости.