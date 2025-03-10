Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились со своей задачей.

Бойцы армии России уничтожили украинский самолет МиГ-29 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились со своей задачей. Кроме того, удалось уничтожить пять американских управляемых авиабомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские ударные дроны совместно с артиллерией и оперативно-тактической авиацией нанесли удар в 152 районах по скоплениям живой силы врага, а также по военным объектам аэродромной инфраструктуры и военной техники.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вернулись в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.