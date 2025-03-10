Умер актер фильмов «Гарри Поттер» и «Отверженные» Саймон Фишер-Беккер

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Ему было 63 года.

Умер актер Саймон Фишер-Беккер, который сыграл в сериале «Доктор Кто» и в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Ему было 63 года. Об этом сообщили его близкие в личном блоге артиста.

текст. Кадр из х/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж.: Крис Коламбус, 2001 г.

Эту информацию также подтвердила агент Саймона — Ким Барри — в беседе с газетой Metro. По ее словам, она потеряла не только клиента, но и близкого друга, с которым общалась 15 лет.

«Саймон также был писателем, рассказчиком и отличным оратором. Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — отметила Ким.

Саймон родился 25 ноября 1961 года в Лондоне. Он дебютировал в кино в 1990 году, сыграв менеджера магазина в фильме «Семь холмов Рима». В 2001-м он принял участие в первой части фильмов о Гарри Поттере. Он исполнил роль Толстяка-монаха, который был призраком факультета Хаффлпафф.

Кроме того, Саймон сыграл в фильме «Отверженные», за что получил «Оскар» в 2012 году. Поклонники также его помнят благодаря сериалу «Доктор Кто», где он сыграл торговца расы креспаллионов Дориума Малдовара.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах-Хассельхофф.