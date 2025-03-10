Румынский скандал: страну захлестнули протесты против отстранения Джорджеску от выборов

Фото, видео: Reuters/INQUAM PHOTOS/George Calin; 5-tv.ru

Тысячи сторонников политика вышли на улицы Бухареста, а силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Плакали минувшей ночью сторонники Кэлина Джорджеску, которых силовики разгоняли слезоточивым газом.

Недопуск румынского политика к участию в президентских выборах взорвал страну протестами. Его критику НАТО, призывы к отказу от помощи Украине и курс на сближение с Россией власти Румынии называют «кремлевскими связями». Но тысячи граждан на улицах Бухареста доказывают, что идеи политика находят отклик. И даже Илон Маск назвал отказ регистрировать Джорджеску безумием.

Подробности происходящего в Румынии рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Телеграф и почту протестующие захватывать не стали, не за тем вышли на улицы. Но отыгрались на автомобиле крупнейшего вещателя в стране — телекомпании, которая принадлежит венгерско-цыганскому бизнесмену Золтану Тесари.

Его телеканал первым сообщил, что Центральное избирательное бюро решило не допускать Кэлина Джорджеску до президентских выборов. «Ударом в сердце демократии» назвал решение ЦИК сам запрещенный кандидат.

«Если демократия в Румынии падет, падет весь демократический мир. Это только начало!» — заявил Джорджеску.

Политик критикует Украину и НАТО. И тысячам жителей Бухареста, которые его поддерживают, такая позиция близка.

Главные оппозиционеры страны высказываются в основном в социальных сетях. Так, лидер партии «Альянс за объединение румын» уверен — это продолжение госпереворота, который происходит не на улице, а во властных кабинетах. И первым его актом стала отмена первого тура выборов президента Румынии, где Джорджеску одержал победу. Теперь же ЦИК предложил румынам начать все заново, но без самого популярного кандидата.

«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом», — говорится в решении ЦИК.

В тексте решения — сплошная казуистика. Суть же в том, чтобы связать руки Конституционному суду, куда может и наверняка обратиться популярный политик. Чтобы подать жалобу, у Кэлина Джорджеску есть сутки. А вот право избираться и быть избранным ему доказывать не надо. По самым последним опросам за Джорджеску более 40% избирателей.

«Он был скорее сторонником диалога с Россией. Он сторонник критики Брюсселя. Я уверен, что на Румынию оказывалось давление. Это почти как подражание так называемой демократии на Украине, где оппозиционные партии запрещены, СМИ подвергаются цензуре. Это не демократия», — заявил американской политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Действительно, отмена выборов в Румынии, потому что победил не тот кандидат, похожа на то, как к власти на Украине рвался Виктор Ющенко. Тогда вопреки Конституции, в Незалежной провели третий тур. Стряхивали ли пыль со старых украинских методичек власти в Румынии или нет, покажет решение Конституционного суда.

Маск назвал отстранение «безумием». А британская Financial Times констатирует: «Решение против кандидата вынесено, несмотря на призыв США уважать желания избирателей».

Аннулирование результатов первого тура выборов власти Румынии объяснили тем, что Джорджеску «продвигал влияние России». Его обвинили в создании «фашистской организации». А 26 февраля задержали по делу о незаконном финансировании собственной избирательной кампании.

У Конституционного суда будет 48 часов, чтобы определить судьбу демократии. Причем, видимо, не только в Румынии. Во всем Евросоюзе, где глобалисты все сильнее закручивают гайки.