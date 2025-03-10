Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Несмотря на постоянную угрозу, ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вперед, освобождая населенные пункты ДНР.

Пока Европа и США занимаются дипломатическим троллингом, российская армия продолжает уверенно двигаться вперед. На донецком направлении, несмотря на постоянную угрозу с воздуха, бойцы группировки «Центр» возвращают освобожденные города к мирной жизни.

Противник сопротивляется, но наши военные демонстрируют профессионализм и решительность.

Как они сражаются с дронами-камикадзе и разрушают вражеские укрепления рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Несмотря на опасность, наш оператор продолжил съемку. Дрон-камикадзе все это время висел в воздухе за углом дома. Оператор вражеского беспилотника выжидал.

«Слышим очень плотную стрельбу. Встали около деревьев», — рассказал Григорьев.

Как только вражеский дрон переместился, тут же был сбит. Вся съемочная группа вздохнула с облегчением.

«Да, я видел прямо глазами! Звук у него мерзкий-мерзкий, как будто это такой комарик!» — поделился впечатлениями корреспондент.

Перебежками группа преодолевает открытые пространства. Селидово недавно взято нашей армией, но в городе все еще опасно. Вооруженные силы Украины обстреливают его кассетными снарядами, а в воздухе — сотни дронов. Хотя фронт и откатился далеко на запад.

«Только я ж говорю, услышали звук — сразу в укрытие, под деревья с вражеской стороны идет — открываем огонь!» — рассказывает заместитель командира взвода Дмитрий Бабота.

Враг сопротивляется из последних сил. У российской армии на донецком направлении очевидные успехи. Во-первых, взят еще один поселок по запорожской трассе — Константинополь. Российский флаг развевается над его домами. Во-вторых, продолжают наступать в обход Покровска (Красноармейска).

Бои здесь ожесточенные, противники закидывают друг друга десятикилограммовыми минами.

«Вот он держит ее, и я выдергиваю чеку. И он подходит к входу и закидывает прямо во вход ее», — рассказал российский военнослужащий с позывным «Гена».

Военнослужащий группировки «Юг» рассказывает нам, как это происходит. В противотанковую мину засовывают бикфордов шнур и в руках несут до цели. Эффект оглушительный.

«Сутки в блиндаже сидели, и получается, она наезжает, мы только слышим грохот, видим все происходящее, как она подорвалась и пытается что-то сделать. Они выбегают, и нам приходит задача стрелкотней их догонять», — заявил «Гена».

Все это происходит на одном небольшом участке фронта длиной всего в несколько километров. На этом фоне наша встреча с дронами кажется просто мелочью.

Кстати, после этого мы удостоверились, что многие дома в Селидово целы и в некоторые уже вернулись люди. Верный признак того, что мирная жизнь на подходе.