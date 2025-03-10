Тепличный комплекс загорелся в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров

В пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье погибли четыре человека

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Пожар унес жизни четверых человек.

В Подмосковье загорелась территория тепличного комплекса. Огонь распространился на площади 1050 квадратных метров, четыре человека погибли. Об этом сообщило МЧС Московской области в Telegram-канале.

«Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье. В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров. При разборе конструкции были обнаружены тела 4 погибших», — сказано в сообщении.

С целью ликвидации огня на место происшествия прибыли 22 специалиста, привлечено семь единиц техники. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что склад с паллетами горел в Подмосковье на площади 1600 квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась. Пожар произошел в микрорайоне Сходня города Химки. Ущерб от деформации крыши зафиксирован на 800 квадратных метрах. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали 49 специалистов, было задействовано 15 единиц специальной техники.