Развитие рака и вред экологии: чем опасны горящие электромобили

Фото: 5-tv.ru

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Необходимо внедрение строгих мер безопасности, ведь популярность этих транспортных средств не перестает расти.

Когда горят электромобили, выделяются токсичные тяжелые металлы, взаимодействие с которыми может стать причиной развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Комплексного онкологического центра Сильвестра при Университете Майами. Результаты исследования опубликовал журнал Knowridge Science Report.

Вредные металлы находятся в крупных аккумуляторах, которые являются составной частью электромобиля. При горении эти вещества способны изменять ДНК и становится причиной развития генетических мутаций, а впоследствии — онкологических заболеваний. Речь идет о мышьяке, кадмии, хроме, никеле и свинце.

Пожарный — профессия, которая предполагает высокий риск развития рака. Учитывая новые данные, ситуация становится еще опаснее. Ученые установили, что аккумуляторы электромобилей при взрыве разлетаются на расстояние до 12 метров. Чтобы потушить это транспортное средство, понадобится около 30 тысяч галлонов воды (более 130 тысяч литров). Обычная машина потухнет от 750 галлонов (3,4 тысячи литров).

Горение электромобилей также губительно сказывается на экологической среде. Этому способствуют ароматические углеводороды. В связи с тем, что популярность электромобилей растет, необходимо внедрение строгих мер безопасности, отмечают ученые. Пожарища должны быть тщательно очищены, чтобы спасатели и население не подвергались токсичному воздействию.

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