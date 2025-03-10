Рубио заявил о намерении США депортировать из страны сторонников ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Их визы будут аннулированы.

Сторонников ХАМАС могут депортировать из США. О таком намерении властей страны заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы аннулируем визы и грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать», — написал чиновник в соцсетях.

Марко Рубио отличается резкими заявлениями. Прежде госсекретарь США говорил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации — об этом ранее писал 5-tv.ru.

По данным агентства, разговор о санкциях состоялся после того как Марко Рубио присоединился к другим официальным лицам США в Саудовской Аравии во время переговоров с российской делегацией. Госсекретарь заверил европейских коллег, что санкции не будут сняты. О неэффективности санкций на политической арене рассуждают не первый год, однако пока Трамп договаривается о мире, ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Это случилось в день третьей годовщины начала СВО. Ограничения коснулись на импорт некоторых химических веществ, а также на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов.