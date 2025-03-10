Названы 30 самых влиятельных фигур российского футбола

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И хотя международные матчи пока проводятся на уровне товарищеских встреч, аудитория этого вида спорта растет.

Издание «Спорт-Экспресс» подготовило рейтинг 30 главных фигур, которые управляют российским футболом. В основу легли инсайды и мнения, которые журналисты собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак поговорил с создателями рейтинга и узнал, кто же в прошлом году оказал максимальное воздействие на этот вид спорта.

В 2024-м футбольном году событий в нашей стране набралось столько, что можно небольшой фильм снять. И хотя международные матчи пока проводятся на уровне товарищеских встреч, аудитория у российского футбола растет, во многом благодаря работе больших спортивных менеджеров. «Спорт-Экспресс» уже в пятый раз составил рейтинг самых влиятельных из них.

«Основная задача — показать, тем людям, которые интересуются футболом, каков расклад сил внутри нашего футбола. Внутри РФС, внутри РПЛ, какие агентские движения, какие букмекерские движения, чтобы люди понимали, чем живет и дышит наш футбол», — сказал Максим Алланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-Экспресс».

Формировался рейтинг на основе анонимных данных, которые журналисты собирали из разных источников. Узнали, например, что строительство новой базы для сборных команда России в Сочи хотели остановить. Но чиновники из РФС нашли аргументы, почему база сейчас особенно нужна.

Как раз руководитель футбольного союза Александр Дюков уже четвертый год подряд — самая влиятельная фигура в нашем футболе. Второе место — у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Результат их работы в прошлом году можно оценить по двум критериям: возросший уровень РПЛ и интерес к сборной России.

«Что касается национального чемпионата, он продолжает бодрствовать. Хорошо себя чувствует. Он интересен. И он ярок. Что касается сборно, да, она в вакууме. Она в этом вакууме находилась. Но она не умерла. Она продолжает играть и собирает трибуны, что важно не в Москве, а в других городах», — подчеркивает Александр Кузмак, спортивный обозреватель «РЕН ТВ».

Во многом это заслуга бессменного уже четыре года тренерского штаба сборной во главе с Валерием Карпиным. Он на седьмой строчке рейтинга. В прошлом 2024-м главная команда страны выиграла все свои контрольные, причем в сухую. Карпин, кстати, теперь тренирует только сборную — из «Ростова» он недавно ушел. Устал, говорит, работать на два фронта.

«Три года в таком режиме, сборная — клуб — сборная — клуб. Еще и с логистикой ФК „Ростов“. Мягко говоря, не очень легко это. Не хватало эмоций. Потому что футбол — это спорт, это эмоции. А без эмоций тяжело», — пояснил Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу.

В первой десятке — сразу два представителя действующего чемпиона страны «Зенита». Главный болельщик клуба, он же председатель правления «Газпрома», Алексей Миллер — на третьем месте. А президент сине-бело-голубых Александр Медведев — десятый.

«Такая оценка, это, прежде всего, оценка достижений „Зенита“. И спортивных, и маркетинговых. Нам удается международную повестку наполнять, играя товарищеские игры с такими известными клубами, как „Црвена Звезда“, как „Фенербахче“», — сказал президент ФК «Зенит» Александр Медведев.

В топ попали не только персоны, есть еще и различные спортивные компании. Одна из них — Sila, которая специализируется на спортивном праве. Именно ее юристы судились с УЕФА после нашего отстранения в 2022-м. Сейчас они же отстаивают интерес российских игроков, которые выступают за рубежом. Помогают оформлять контракты с клубами.

«Практически везде мы участвовали как юристы. Это и переход Федора Чалова в ПАОК, и переход Матвея Сафонова, и Даниила Худякова. Одно из последних, что мы сделали, это футболист сборной Узбекистана Хусанов перешел в „Манчестер Сити“. Мы ему тоже помогали делать контракт», — перечислил спортивный юрист Юрий Зайцев, партнер юридической компании Sila International Lawyers.

В рейтинге «Спорт-Экспресса» — 30 позиций. Чиновники, тренеры, футболисты, букмекеры, спортивные журналисты. Все те, кто помогают развивать самый популярный вид спорта.

После отстранения в 2022 году многие пророчили нашему футболу забвение. Но вот прошло три года, а к нам также едут охотно иностранные футболисты, а российские игроки стали еще более востребованы в Европе. Но самое главное, что никуда не делся российский болельщик, он так же охотно ходит на стадионы и заполняет до отказа трибуны.