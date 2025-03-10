США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине
Forbes: США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru
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Теперь боевые самолеты станут уязвимее.
Киев остался без своего самого распиаренного оружия. Штаты прекращают техническую поддержку истребителей F-16. О решении Белого дома сообщает Forbes.
Издание подчеркивает — у ВСУ теперь серьезные проблемы. Украина самостоятельно не сможет перепрограммировать так называемые «глушилки» на истребителях. А значит, они становятся уязвимыми. Причем сбить их можно будет на любой высоте.
Практически единственным козырем украинской армии остаются терминалы Starlink, из-за которых накануне чуть не случился международный скандал. Илон Маск выложил пост, в котором заявил, что если отключить Украине Starlink, то «фронт окончательно рухнет».
В ответ американскому бизнесмену и политику написал глава МИД Польши. Сикорский заявил, что именно его страна платит за Starlink для Украины. И в случае отключения пригрозил заменить оператора связи. На кого именно, Сикроский не уточнил.
Ответа Маск долго ждать не заставил. Он назвал своего оппонента маленьким человечком, попросил его замолчать. И указал на то, что Польша платит лишь малую часть стоимости терминалов. Позже к диалогу подключился Госсекретарь Марк Рубио. Он был тоже весьма категоричен.
«Вы просто выдумываете! Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink! И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — сказал Рубио.
В самой же Польше многие только из поста их главы МИД узнали, что 50 миллионов долларов из их налогов ежегодно уходят на оплату интернета для Украины. И не пришли от этого в восторг.