США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

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Теперь боевые самолеты станут уязвимее.

Киев остался без своего самого распиаренного оружия. Штаты прекращают техническую поддержку истребителей F-16. О решении Белого дома сообщает Forbes.

Издание подчеркивает — у ВСУ теперь серьезные проблемы. Украина самостоятельно не сможет перепрограммировать так называемые «глушилки» на истребителях. А значит, они становятся уязвимыми. Причем сбить их можно будет на любой высоте.

Практически единственным козырем украинской армии остаются терминалы Starlink, из-за которых накануне чуть не случился международный скандал. Илон Маск выложил пост, в котором заявил, что если отключить Украине Starlink, то «фронт окончательно рухнет».

В ответ американскому бизнесмену и политику написал глава МИД Польши. Сикорский заявил, что именно его страна платит за Starlink для Украины. И в случае отключения пригрозил заменить оператора связи. На кого именно, Сикроский не уточнил.

Ответа Маск долго ждать не заставил. Он назвал своего оппонента маленьким человечком, попросил его замолчать. И указал на то, что Польша платит лишь малую часть стоимости терминалов. Позже к диалогу подключился Госсекретарь Марк Рубио. Он был тоже весьма категоричен.

«Вы просто выдумываете! Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink! И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — сказал Рубио.

В самой же Польше многие только из поста их главы МИД узнали, что 50 миллионов долларов из их налогов ежегодно уходят на оплату интернета для Украины. И не пришли от этого в восторг.