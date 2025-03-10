«Строгая»: бывшая жена Гуфа рассказала о том, какой растет их общая дочь

Фото: Instagram*/yuliyakorolevaa

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Тине не исполнилось и трех лет, а она уже умеет отстаивать личные границы.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Юлия Королева рассказала в личном блоге, что их дочь Тина растет рассудительной и строгой. Девочка умеет отстаивать личные границы, хотя ей еще нет и трех лет.

«Трогательная и нежная, в то же время в ней столько силы. И она четко отстаивает свои границы. Рассудительная, иногда строгая. Смеется только там, где реально смешно», — поделилась Юлия.

Девушка также выложила кадры, на которых ее дочь демонстрирует изящные манеры, играет в шахматы и на фортепиано, катается на игрушечной лошади и гасит свечи гасильником.

Юлия отметила, что дети — это отражение родителей. Для того чтобы делать их счастливыми, матерям, в первую очередь, следует заботиться о себе.

«Я знаю, как многие женщины устают и выгорают. Из-за этого портится атмосфера в доме, раздражаются дети, плохо спят, их поведение становится неадекватным. А все из-за отсутствия баланса. И личного состояния», — заявила экс-супруга рэпера.

Она подчеркнула, что поиск баланса между материнством и личным благополучием — главная задача любой женщины. Юлия беспрестанно работает над внутренним миром и своим состоянием, а также активно призывает к этому остальных. Для того чтобы сиять и быть для окружающих источником вдохновения, необходимо наполняться энергией, уверена экс-супруга рэпера.

Юлия Королева и рэпер Гуф были в браке два года, а затем расстались с громким скандалом. По словам исполнителя, причиной развода стало вульгарное поведение Юлии в социальных сетях. Гуф признавался, что не следит за блогом матери своего ребенка, потому что ему «противно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невеста Гуфа рассказала об общении с детьми рэпера.

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