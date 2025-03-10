«Просит гигантское количество денег»: Кушанашвили обвинил Седокову в алчности

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Телеведущий прокомментировал слухи.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в личном блоге, что певица Анна Седокова якобы просит крупную сумму денег за первое интервью после смерти Яниса Тиммы.

«Якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы», — сказал Кушанашвили.

Меж тем, накануне певица представила первую песню, которая была написана после случившейся с ее экс-супругом трагедии. По словам Седоковой, в ней будет раскрыта ее история.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом. Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова получает угрозы от бывшего свекра.