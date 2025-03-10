Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады

Фото: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick

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Он бывший глава центрального банка страны.

Бывший глава ЦБ Канады Марк Карни лидировал в гонке за пост главы правящей партии страны. Именно он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Об этом говорят данные голосования.

Трюдо заявил о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии.

Марк Карни учился в Гарварде, степень по экономике получал в Оксфорде. С начала 2000-х годов устроился в Банк Канады, сначала заместителем управляющего по международным вопросам, а позже возглавил учреждение. Имеет три гражданства — канадское, британское и ирландское.

В январе этого года Карни выдвинул свою кандидатуру на выборах лидера Либеральной партии Канады. В этой гонке его главным конкурентом стала бывший министр финансов страны Христя Фриланд, которая в итоге уступила своему оппоненту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трюдо допустил, что США могут аннексировать Канаду. Дональд Трамп в своем личном блоге заявил, что Канада должна стать 51-м штатом и он видит в этом одни плюсы.