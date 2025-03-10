«Я догадывалась»: мама SHAMAN об отношениях сына с Мизулиной

Мама SHAMAN догадывалась об отношениях своего сына с Екатериной Мизулиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина давно знакома с Екатериной.

Мама заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, Людмила Дронова догадывалась об отношениях сына с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она рассказала 5-tv.ru, что очень рада за сына и желает им с Екатериной счастья.

«Ой, у меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив», — поделилась Людмила.

Мама певца не знала наверняка, состоит ли ее сын в отношениях с Екатериной Мизулиной, однако догадывалась об этом. Основным источником информации для Людмилы стало обсуждение личной жизни ее сына в фанатских чатах.

«В принципе, я догадывалась. Девочки в группах обсуждали опять же этот вопрос. Очень часто обсуждали фанатки», — сказала она.

С Екатериной Мизулиной мама Ярослава знакома давно. Она одобрила выбор сына и заявила, что Екатерина — прекрасный человек.

«Катя замечательный друг. Она верный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово», — поделилась впечатлениями Людмила.

Женщина пожелала своему сыну и Екатерине обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание. Последнее, по мнению Людмилы, является основой любого союза.

«И привет большой девочкам-фанаткам! В следующий раз Ярослав приготовит с Катей что-нибудь другое. Чтоб у вас сериал сменился немножко», — передала мама артиста.

SHAMAN объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на Live Арене. О новом статусе певец сообщил прямо со сцены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мама SHAMAN расплакалась на концерте сына.