«Град» накрыл боевиков ВСУ вместе с пикапом. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Града» нанес удар по пехоте ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В наведении артиллеристам помогают расчеты БПЛА.

Расчеты РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ вместе с пикапом. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После выполнения задачи расчет «Града» оперативно «ушел» в безопасное место.

Важную роль при нанесении удара играет наведение. Быть точной нашей артиллерии помогают расчеты БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.