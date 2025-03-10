Тяжелые судьбы: SHAMAN спел вместе с девочками из ДНР

В рамках сольного концерта SHAMAN спел вместе с девочками из ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На долю детей выпало множество испытаний.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в рамках сольного концерта «Ты моя» спел вместе со школьницами из Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьей и Маргаритой. Как выяснил 5-tv.ru, у девочек очень непростая судьба.

Когда мама Дарьи была беременна, ей сообщили, что в развитии плода есть дефект. Вопреки страшным прогнозам, женщина решила оставить ребенка. Когда Дарья появилась на свет, врачи констатировали врожденную аномалию правой нижней конечности. Диагноз не помешал девочке вырасти активной, любознательной и жизнерадостной.

Дарья уже три года занимается в музыкальной школе по классу «фортепиано». Занятия приносят девочке радость, она учится с большим усердием. Мать Дарьи работает поваром в детском саду, с отцом она в разводе.

Маргарита тоже учится в музыкальной школе. Она посещает занятия по вокалу семь лет. Самая любимая песня — это «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой, но девочка также часто исполняет композицию SHAMAN «Встанем».

Школьница всегда проявляла качества лидера. В школе она — староста класса, отстаивает права одноклассников и с энтузиазмом принимает участие в организации мероприятий, в том числе выступая на них в роли вокалистки и ведущей.

Маргарита — активистка и участница множества всероссийских конкурсов, среди которых «Открытое сердце», «Алые паруса» и «Дон поющий». Она также состоит в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение первых».

К сожалению, дядя Маргариты погиб, участвуя в специальной военной операции. Когда девочка узнала об этом, то впала в диабетическую кому. Врачи поставили неутешительный диагноз — сахарный диабет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО.