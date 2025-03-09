Умер 22-летний принц Люксембурга Фредерик

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Он страдал от неизлечимого заболевания.

Принц Люксембурга Фредерик скончался 1 марта от редкого генетического заболевания. Ему было 22 года. Об этом рассказали его родители, принц Люксембургский Роберт и принцесса Джулия.

«В прошлую пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас в свою комнату, чтобы поговорить с нами в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди. Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание, что позволило ему в последний раз рассмеяться… чтобы подбодрить нас всех», — поделились они.

Диагноз принца — POLG, митохондриальная болезнь, против которой нет лекарства. Заболевание лишает клетки организма энергии. Из-за этого прогрессирует дисфункция, отказывают мозг, нервы, печень, кишечник, мышцы, глотательная и зрительная функции.

Фредерик узнал о болезни, когда ему было 14 лет. В этом возрасте стали явно проявляться симптомы, у врачей не осталось сомнений касательно диагноза. Семья принца намерена оказывать от его имени помощь фонду, который занимается изучением болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принцу Гарри предрекли проблемы из-за возможной скорой смерти Карла III.

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