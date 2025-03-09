Летевший в Индию 10 часов самолет развернули обратно из-за переполненных туалетов

Фото: www.globallookpress.com/Hartmut Pöstges

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Оказалось, что на борту воздушного судна была всего одна уборная, которая обслуживала около 300 пассажиров.

Самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Чикаго — Дели, был вынужден изменить курс и вернуться в аэропорт отправления из-за проблем с уборными на борту. Об этом сообщает One Mile at a Time.

Согласно информации, предоставленной порталом, порядка 300 пассажиров провели в воздухе около десятичасов. Изначально планировалось, что полет до Индии займет 14 часов.

Спустя некоторое время после взлета выяснилось, что из 12 туалетов на борту работает только один, расположенный в бизнес-классе. В связи с этим было принято решение развернуть самолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США пассажирский самолет экстренно сел из-за найденной в туалете записки с угрозами взрыва.