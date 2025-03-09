Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Из-за этой ситуации актриса чуть не потеряла ребенка.

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры в сериале «Интерны», поделилась откровенными воспоминаниями о личной жизни. В свои 53 года она воспитывает единственную дочь — 12-летнюю Варвару. Однако детей у артистки могло быть больше. Об этом она рассказала в интервью на федеральном телеканале.

Оказывается, что в молодости Пермякова дважды решилась на прерывание беременности, решив, что карьера — важнее. Но время расставило все на свои места. В зрелом возрасте актриса поняла, что без близких людей и детей жизнь теряет смысл.

В 36 лет она решилась на первый брак. Однако через несколько месяцев она осознала, что это была ошибка.

Зато именно этот муж стал связующим звеном между ней и будущим отцом ее дочери Максимом Скрябиным, с которым у Пермяковой разница в возрасте составила 18 лет. Для актрисы возраст не стал помехой — она доверяла своему избраннику, как самой себе. Когда выяснилось, что естественным способом забеременеть не получится, Пермякова решилась на ЭКО. И первая же попытка дала положительный результат. Но счастье было недолгим.

«Я — беременная, у меня пятый или шестой месяц, а у него любовь. И он не знает, как мне об этом сказать. А я же вижу», — рассказала Светлана.

Не дождавшись его признания, она сама начала разговор. Через несколько недель, пережив стресс, актриса чуть не потеряла ребенка. Врачи срочно госпитализировали ее прямо со съемочной площадки.

«Сколько там было слез, и сколько там было криков…», — вспомнила тот период Пермякова.

Но все это осталось позади. Сегодня актриса живет ради своей дочери, которая родилась в 2012 году, и уверена, что каждое испытание в жизни — это не случайность, а шаг к тому, чтобы стать сильнее.

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