Лукашенко посетит Москву на следующей неделе

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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В планах президента Белоруссии — переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе совершит визит в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко. Белорусский лидер сам рассказал о своей предстоящей встрече с Путиным», — сообщил журналист Павел Зарубин.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество, интеграционные проекты в рамках Союзного государства, а также актуальные международные вызовы. Особое внимание будет уделено взаимодействию в условиях текущей геополитической обстановки.

Точная дата и место встречи пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сербский лидер Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Известно, что посетит Москву 9 Мая Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.