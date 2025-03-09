«Просто ужас»: Шуфутинский рассказал о ревности молодой избранницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Шансонье до сих пор пользуется интересом у представительниц прекрасного пола.

В 2015 году Михаил Шуфутинский ушла из жизни его вторая избранница Маргарита Михайловна, но шансонье смог воспрять после утраты и обрел новое счастье. И вот уже прошло шесть лет с того момента, как певец начал встречаться с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой. Разница между супругами 30 лет, но это не отменяет наличие страсти и ревности в их отношениях.

В беседе с mk.ru артист поделился, что Светлана остро реагирует на танцовщиц в очень коротких шортах, которые окружают Шуфутинского.

«Светка ревнует — страшное дело. Ужас просто, ужас», — поделился подробностями личной жизни исполнитель хита " Третье сентября».

Важно сказать, что шансонье достаточно открыто относится к просьбе сделать фотографию или пообщаться с поклонниками. Не стал и исключением выход певца в свет с молодой супругой в Кремль, где похорошевший артист активно разрешал молодым слушательницам сделать памятные кадры с ним.

Также на этом мероприятии Шуфутинский презентовал танцовщиц своего балета — красивых и стройных девушек. Со слов шансонье, он он до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что такие барышни находятся в его подчинении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как об исключительном отношении Михаила Шуфутинского к женщинам.