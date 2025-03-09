Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Всего за сутки ВСУ потеряли около 1360 человек личного состава.

В Министерстве обороны Российской Федерации 9 марта сообщили об освобождении населенного пункта Константинополь, расположенного на территории Донецкой народной Республики (ДНР).

Помимо этого, военнослужащие Российской Федерации успешно отразили атаки подразделений двух механизированных, егерской и штурмовой бригад боевиков ВСУ, а также бригады морской пехоты в окрестностях населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив, расположенных в Донецкой народной Республике.

В ходе боевых действий на этом участке фронта противник за прошедшие 24 часа понесл значительные потери. В частности, боевики ВСУ лишились более 145 солдат и офицеров, а также боевой бронированной машины, автомобиля и трех артиллерийских орудий.

Всего за сутки ВСУ потеряли около 1360 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области