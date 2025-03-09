ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Потери ВСУ составили более 350 боевиков.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате действий оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийского огня Вооруженных сил Российской Федерации были нанесены удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Помимо этого, российские военные успешно разгромили пять механизированных, мотопехотную, штурмовую, две десантно-штурмовые бригады, две бригады территориальной обороны и два штурмовых полка боевиков ВСУ. Также были отражены две контратаки.

В министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки потери украинской армии составили более 350 боевиков. Шесть солдат ВСУ сдались в плен.

В ведомстве отметили, что операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России.