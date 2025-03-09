Лайкает посты с критикой: Хейли Бибер записали в хейтеры Селены Гомес

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Модель оказалась в центре внимания после того, как она поставила лайк на пост с критикой фотосессии Селены Гомес и ее бойфренда Бенни Бланко.

Хейли Бибер, супруга Джастина Бибера, вновь оказалась в центре внимания из-за своего поступка в социальных сетях. На этот раз она поставила лайк на пост, в котором критиковали фотосессию Селены Гомес и ее бойфренда Бенни Бланко.

Фотосессия, о которой идет речь, вызвала неоднозначную реакцию у публики. Некоторые пользователи сочли снимки слишком откровенными, другие — излишне провокационными. Лайк Хейли на критический пост не остался незамеченным: поклонники Селены и наблюдатели сразу же начали обсуждать, что это могло означать.

Хейли Бибер и Селена Гомес не раз становились героинями публичных разногласий, связанных с Джастином Бибером. Несмотря на то, что обе женщины неоднократно заявляли о желании оставить конфликты в прошлом, их действия продолжают вызывать интерес у публики.

Пока Хейли не прокомментировала свой лайк, но ее поступок уже успел разжечь новые споры в соцсетях. Селена Гомес встречалась с Джастином Бибером с 2010 по 2018-й год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое мнение у Скарлетт Йоханссон сложилось о Селене Гомес и ее бойфренде Бенни Бланко.