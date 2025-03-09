Российский боец Анкалаев завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie

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Он выиграл пояс со второй попытки.

Российский спортсмен Магомед Анкалаев одержал верх над своим оппонентом из Бразилии Алексой Перейру в главном бою турнира UFC 313 в полутяжелом весе.

Сообщается, что бой за звание чемпиона продолжался пять раундов и закончился победой Анкалаева по единогласному решению судей (49:46, 48:47, 48:47).

Дагестанский боец стал чемпионом UFC со второй попытки. Впервые он претендовал на титул в 2022 году, но поединок с поляком Яном Блаховичем завершился вничью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги по пощечинам, принадлежайшей главе UFC.