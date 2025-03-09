«Без предупреждения»: аэропорт Гамбурга отменил все рейсы из-за забастовки

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

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Аналогичные протесты планируется провести в 11 воздушных гаванях Германии.

Аэропорт Гамбурга (Германия) 9 марта отменил все рейсы на прилет и вылет из-за организованной профсоюзом Ver.di забастовки. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани.

«Без какого-либо предупреждения профсоюз Ver.di призвал службы аэропорта Гамбурга немедленно объявить забастовку в воскресенье, 9 марта. По этой причине аэропорт закрыт», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ожидается, что в 11 аэропортах Германии пройдут отмены более 3,4 тысячи авиарейсов из-за запланированной забастовки сотрудников. Мероприятие затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Ганновера, Бремена, Гамбурга и другие. Таким образом профсоюз Ver.di намерен добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в аэропортах Петербурга и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для урегулирования ситуации.