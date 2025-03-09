Посол Яковенко предрек смену политических элит в Европе из-за Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

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Европейские власти настроены враждебно по отношению к России.

Конфликт президента США Дональда Трампа с либеральной идеологией в США и Европе может привести к изменениям в составе европейских элит, которые настроены враждебно по отношению к России. Об этом 9 марта заявил Александр Яковенко, член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, в разговоре с РИА Новости.

«Война Трампа против демократов и их либеральной повестки дня у себя дома и в Европе в конечном счете приведет к смене политических элит в странах Евросоюза», — заявил Яковенко.

Он отметил, что поводом для этого послужило выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене.

По мнению дипломата, представители европейских элит настроены враждебно по отношению к России и готовы продолжать конфликт с ней, используя в качестве инструмента президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как отметил Яковенко, без смены этих элит невозможно нормализовать отношения с Москвой.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов к возможным вызовам со стороны США. Она также подчеркнула растущую неопределенность в отношениях между ЕС и США. Фон дер Ляйен назвала США давним союзником ЕС, который «определил новую повестку дня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта.