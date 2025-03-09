Чрезвычайное положение: в штате Нью-Йорк бушуют лесные пожары
В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение из-за начавшихся лесных пожаров
Фото: www.globallookpress.com/Stuart Palley
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Жителей региона предупредили о возможной эвакуации.
Губернатор штата Нью-Йорк (США) Кэти Хокул объявила введении чрезвычайного положения в округе Саффолк в связи с вспыхнувшими лесными пожарами. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.
Возгорание началось на острове на острове Лонг-Айленд. Огонь угрожает жилым районам, инфраструктуре и природным ресурсам, вынуждая власти принимать экстренные меры для защиты населения и минимизации ущерба.
Для ликвидации пожаров Национальная гвардия штата мобилизовала несколько вертолетов. Также в борьбе с огнем задействовали 30 пожарных команд. Граждан, проживающих в окрестностях, попросили внимательно относиться к уведомлениям от администрации и быть готовыми к возможному перемещению в случае опасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильных пожарах в Калифорнии, продолжавшихся около месяца и уничтоживших дома многих Голивудских звезд.
В начале января чрезвычайное положение было объявлено в Лос-Анджелесе из-за бушевавших там пожаров. За месяц до этого бюджет пожарной службы Лос-Анджелеса был сокращен на 18 миллионов долларов.