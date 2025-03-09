Перешли к реальным действиям: в США вандалы портят имущество компаний Маска

Фото: www.globallookpress.com/Cecilia Fabiano

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Причиной этого могла стать деятельность миллиардера в американском правительстве.

После того как Дональд Трамп вступил в должность президента США, в стране произошло более десяти инцидентов, связанных с насилием или причинением ущерба имуществу компаний, принадлежащих Илону Маску. Об этом пишет газета The Washington Post.

«В последнее время все больше людей выражают свое недовольство технологическим миллиардером в интернете. Это недовольство часто приводит к реальным действиям, таким как порча витрин магазинов Tesla, разрушение зарядных станций и повреждение транспортных средств», — говорится в публикации издания.

В марте в торговом центре в Литтлтоне, штат Массачусетс, были повреждены несколько зарядных станций Tesla. Неизвестные злоумышленники также нанесли на здание компании Tesla в Мэриленде надпись «No Musk» и символ, напоминающий свастику.

Магазин Tesla в Сейлеме, штат Орегон, неоднократно становился объектом нападений. В одном случае мужчина открыл огонь по витрине из полуавтоматического оружия, а в другом — забросал электрокары легковоспламеняющейся смесью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал Илона Маска действовать осторожнее на посту главы нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE).