Окровавленного активиста сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

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Протестующий забрался на главную башню Лондона с флагом Палестины и не подпускал к себе переговорщиков.

Босого пропалестинского протестующего сняли с 96-метровой Елизаветинской башни (Биг-Бен) после 16-часового противостояния экстренным службам. Спасатели на автовышке добрались до мужчины, сидевшем на каменном выступе. Когда активиста спускали, он размахивал палестинским флагом под одобрительные возгласы собравшейся внизу толпы сочувствующих.

Примерно в 07:24 утра 8 марта мужчина начал трансляцию своего протеста. Сняв обувь, он начал подъем, измазав окровавленными ступнями камни башни. Он скандировал: «Свободу Палестине» и утверждал, что не сдвинется с места, завершит акцию только на своих условиях. Лондонские власти заблокировали проезд по Вестминстерскому мосту, к Биг-Бену стянулись пожарные из четырех станций, полиция и скорая помощь. Район был оцеплен.

Переговорщики пытались убедить мужчину спуститься, указывая на его травмированные ноги и недостаточно теплую одежду. В ответ он убеждал их, что всего лишь немного порезался, находится в безопасности, а также предупреждал — он полезет еще выше, если спасатели приблизятся. Тем временем сторонники Палестины стекались к башне с флагами и поддерживали активиста.

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