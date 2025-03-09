Дочь Юлии Началовой объявила о выпуске ее посмертного альбома

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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В декабре Вере Алдониной исполнилось 18 лет, она выбрала творческую профессию — пошла по стопам матери.

Восемнадцатилетняя дочь покойной певицы Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход нового альбома матери. Она также опубликовала запись одной из песен и видео, на котором запечатлено одно из последних интервью родительницы.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», — делилась тогда Юлия.

Исполнительница хита «Герой не моего романа» умерла в марте 2019 года от сепсиса. Ей было всего 38 лет. Ее единственная наследница окончила школу с золотой медалью в прошлом году и выбрала творческую профессию по примеру матери. Девушка успешно сдала вступительные экзамены и стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в мастерскую Александра Михайлова.

Алдонина не только продолжила дело любимой мамы, но и исполнила ее последнее, так сложилось, желание. Как отметила Вера, план выпустить новый альбом Началова просто не успела реализовать. Релиз состоится 16 марта — в шестую годовщину смерти артистки.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», — заявила Алдонина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему умерла Юлия Началова. По мнению известного врача Василия Шурова, нарколога и психотерапевта, звезда сама довела свой организм до критического состояния. В результате одна незначительная травма привела к заражению крови.