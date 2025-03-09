Прекрасный пол на передовой: в ВС РФ служит около 37 тысяч женщин

Фото, видео: 5-tv.ru

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Еще около 270 тысяч занимают гражданские должности в военных структурах.

В своем традиционном праздничном поздравлении, президент России отметил, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, любви и предельной ответственности, с которой женщины берутся за любое дело.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках — и во фронтовых госпиталях, и на передовой, и всегда с честью выполняете боевые задачи. Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья и любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне», — отметил Владимир Путин.

В российской армии порядка 37 тысяч женщин-военнослужащих и еще около 270 тысяч занимают различные гражданские должности в военных структурах. К ним особое внимание, даже на передовой. Об этом рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Стоп колеса, поздравления на марше! За спиной у сотрудника военной автоинспекции тюльпаны с соседнего рынка. Офицеры используют обаяние на все сто процентов.

В Донецке, так же как и во всей стране, празднуют 8 Марта.

Женщины, что вблизи от фронта, что в глубоком тылу, не остаются без внимания.

Мария Рыбакова дождалась звонка от сына. Он поздравил ее с передовой.

«Дела, занималась… и тут — звонок. Сынок… Это было настолько неожиданно, что я даже дар речи потеряла, даже не знала, что сказать, а просто кричала: «Сынок, ты меня слышишь?»— сказала Мария Рыбакова, мама военнослужащего ВС РФ.

Каждый такой разговор, как сильнейшая доза успокоительного. Ну, а если что-то все же случается, у матери, жены или сестры включается второе дыхание. И она принимает на себя миссию спасительницы.

«Если честно, у меня был шок. Сначала даже думала, что это шутка, а потом уже, когда поняла, что нет, смириться было очень тяжело с этим», — сказала Татьяна Николаева, жена военнослужащего ВС РФ.

Лучший подарок на 8 Марта это то, что травмы у мужа хоть и серьезные, но он все-таки жив.

Боец явно идет на поправку. Кстати, тоже благодаря женщинам. Которые совсем близко от передовой. Наша съемочная группа — в военном госпитале. Эта служба с чудовищными физическими и эмоциональными перегрузками. На операционный стол попадают не только военные, но и гражданские.

«Когда привозят детей, то сжимается все у всех. Двух девочек маленьких — одной было 11 лет, другой — девять. У врача не поднялась рука, чтобы сделать ампутацию», — сказала медсестра, военнослужащая ВС РФ с позывным «Кроха».

За каждого раненого бьются до последнего, совсем не по-женски глядя в лицо опасности. Ведь госпитали тоже обстреливают. И слабый пол становится сильным, когда операция продолжается, а за окном взрываются ракеты.

«Мы не могли остановить операцию, мы продолжали. Зашел командир, сам одел броню, все мы продолжали оперировать. Жахнуло все. Но прямо близко очень все было. Потом командир говорит, как это ты, н боялась, осталось, говорит? Ну, он меня выгонял, спускайся, говорит. А я говорю: „Нет, я остаюсь“», — вспоминает медсестра, военнослужащая ВС РФ с позывным «Жасмин».

Если раненый разговаривает, медсестра должна отвечать ему, успокаивать, но ни в коем случае не показывать своего волнения. Сдержать слезы иногда очень сложно. Но эти девушки научились за три года боев.

«Конечно, бывают случаи, которые прямо берут за душу. Но эмоции лучше их не показывать. Их лучше самой пережить», — поделилась военнослужащая ВС РФ, медсестра с позывным «Валькирия».

В награду за все — цветы, грамоты, признательность и бесконечная благодарность. И почти сразу — звонок и вызов в приемный покой.

Мы записывали интервью и прервались, потому что в госпиталь привезли пациента. И вот прямо сейчас за этими дверями происходит та самая работа, о которой нам рассказывали.

Такой вот праздник там, где стреляют.