Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Боевая работа идет и днем, и ночью.

Наши войска уверенно теснят неприятеля на фронте в зоне проведения спецоперации. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как работают наши ребята на Харьковском направлении.

Когда получена команда «к бою», нужно быстро привести оружие к бою из походного положения. Расчехлить, развести станины, все это должно занимать не больше минуты и дальше еще около минуты — наведение.

Бойцы группировки «Запад» обеспечивают продвижение наших войск на востоке Харьковской области. Их артиллеристы, а исходя из названия орудия, «рапиристы», славятся своей меткостью.

«Штурмовали Ивановку, когда, ребята положили прямо в окошечко небольшое — там снайпер — снаряд, и выполнили задачу. То есть пристрелочный и следующий уже туда улетел», — сказал боец противотанковой батареи группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Кремль».

«Рапира», по сути своей, пушка противотанковая. Хотя она замечательна своей универсальностью и может работать не только по танкам, но и по живой силе, блиндажам, минометным точкам.

На видео — кадры попадания «рапиры», которыми впечатлялись даже сами бойцы.

«Со второго снаряда попали и уничтожили боекомплект врага. В силу этого, получился небольшой такой ядерный грибочек», — сказал командир противотанковой батареи группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Борода».

В перерыве между сражениями, бойцы живут, как обычные люди. Конечно, с поправкой на определенные условия. Покоя у бойцов немного, боевая работа идет и днем, и ночью.

Бои за Голубовку. Село, примыкающее с юга к Купянску, мощному укрепленному логистическому узлу ВСУ.

Два плацдарма на правом берегу реки Оскол, у села Двуречная и Тополи, вероятнее всего, будут соединены в один и оттуда наступление может пойти вглубь харьковщины. А южнее Купянска, в районе Кругляковки, наши тоже копят силы, чтобы создать возможность прорыва через реку и на этом участке фронта. Пока выбивают противника точечно.

При этом в ВСУ продолжает усугубляться проблема нехватки бойцов. Растет количество дезертиров. За февраль почти 18 тысяч человек оставили свои части и подразделения, в пересчете на ежедневные показатели — 636 дезертиров в сутки. Или до двух полков в неделю. Впечатляет.