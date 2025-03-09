Макрон, Стармер и Мерц не хотят мира на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arno Burgi; 5-tv.ru

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Президент Франции Эммануэль Макрон четыре раза менял свою позицию в этом вопросе.

Настоящее весеннее обострение. Польша проснулась и захотела ядерное оружие и не она одна, даже Германия, армия которой до сих пор под весьма серьезными ограничениями еще со времен двух мировых войн.

Сообщения из Брюсселя и других столиц сыпались как из ведра. Я даже не вижу смысла их все анализировать.

Апофеоз глупости — предложение Италии предоставить Украине гарантии «пятой статьи» НАТО, это когда воюют друг за друга, без вступления самой Украины в НАТО.

И за всеми этими прожектами стоит одно слово — «деньги». Большие деньги.

Бывший гинеколог, мать семерых детей, а по совместительству председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огорошила нужны 800 миллиардов евро на перевооружение Европы. Это очень большие деньги, это годовые бюджеты Франции и Германии вместе взятых. Для этого каждому жителю Европы придется скинуться по полторы тысячи евро. Асбурд с точки зрения нормального человека, но с точки зрения европолитика — нет.

Вот какая логика: Европа просела от пандемии коронавируса, потом осталась без дешевых российских углеводородов и вот уже четвертый год не растет, а стагнирует. И у европолитиков простой выбор — долго и нудно чинить экономику, объяснять, почему провалилась зеленая энергетика, бороться с незаконной миграцией и решать кучу других вопросов… Либо! Напугать всех, мол, враг у ворот, давайте вооружаться!

Что выбирает Европа? Расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Кто подсказал Макрону, что он похож на Наполеона — доподлинно не известно, но французскому президенту идея, видимо, понравилась. Собрался поставить Россию на место.

«У Франции уникальная роль. У нас самая эффективная армия во всей Европе. Это то, что мы укрепляли с конца Второй мировой войны. И еще у нас есть ядерное оружие. Это то, что отличает нас от соседей», — похвастался Макрон.

Где-то здесь обиделся его друг Зеленский, у которого тоже самая боеспособная армия Европы.

Что касается Франции — 200 тысяч штыков, и они разве что в Афганистане на базах сидели да из Африки не так давно были с позором изгнаны.

Ядерное оружие — да, есть, но зарядов в 16 раз меньше, чем у России. Даже США в этом от нас отстают.

Вообще, после жаркого приема Зеленского в Овальном кабинете, риторика французского президента похожа на крик отчаяния — думали, что наносят России стратегическое поражение, а тут такое.

«Путин может предать любые соглашения, которые будут подписаны. Он это уже это делал в ходе Нормандского процесса, это, во-первых. Во-вторых, Наполеон вел завоевания, но единственная имперская держава, которую я вижу сегодня в Европе — это Россия», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

О том, кто и для чего на самом деле предавал Нормандские договоренности и минские соглашения, тут же напомнил предшественник Макрона — тот, кто их в свое время и подписывал, Франсуа Олланд.

«Все думали, что благодаря Минским соглашениям Путин хочет выиграть время, но нет. Это мы хотели выиграть время для того, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить, перевооружить свою армию», — отметил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

«Макрон сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От стратегического поражения России до капитуляции Украины — дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Силы ищут, по старой европейской традиции, на экстренном саммите. В Брюссель приезжают 27 лидеров ЕС и Зеленский. Опять объятия, десятки воинственных заявлений, декларации и заверения в поддержке — лишь бы была война.

«Я представила западным лидерам план перевооружения Европы. Он предусматривает 800 миллиардов евро на расходы по обороне. Это даст возможность вкладывать больше и в оборону Украины», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Только вот даже итоговое заявление не смогли принять. Венгрия блокирует пакет военной помощи Киеву. И теперь демократический Брюссель предлагает лишить Будапешт права голоса.

А британский премьер Стармер, наследуя своему предшественнику Борису Джонсону, обещает вдвое увеличить расходы на оборону.

«Наше партнерство с Украиной позволит Киеву использовать один миллиард 600 миллионов фунтов-стерлингов, чтобы купить пять тысяч ракет, произведенных в Белфасте», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как Макрон и Стармер, главный кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц тоже ярый противник мира. Теперь европейские лидеры выхватывают друг у друга треуголку, споря, кто же поведет Киев вперед.

Но так ли много они могут сами, ведь на деле НАТОвские базы Европы контролируют американцы, это они берут на себя половину всех расходов на Альянс, треть западного вооружения производят по ту сторону Атлантики. Проще говоря, без руки Вашингтона армии большинства стран ЕС оскудеют.

«Европейцы были застигнуты врасплох готовностью Трампа вести переговоры с Путиным о прекращении войны на Украине. Они растеряны, не знают, что делать. Они хотят заметно нарастить военную мощь, но политически это просто неосуществимо», — прокомментировал вице-президент аналитического центра института Шиллера в США Харли Шлангер.

«Макрон сказал, что экзистенциальная угроза для Франции — это Россия. Гнусная ложь! Экзистенциальная угроза для нас — это падение французской экономики», — сказал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Во Франции экономика в стагнации — рост 0,1%. И так три года. То есть аккурат с начала гибридной войны с Россией.

От антироссийских санкций одна Франция потеряла около четырех миллиардов евро. От поставки удобрений до легкой промышленности — проблемы возникают везде. Особенно после диверсии на Северных Потоках, когда газ взлетел в цене.

В прошлом году в Германии закрылись почти 20 тысяч компаний, которые жили на российских энергоносителях. Уцелевшие переехали в Китай и США. Треть всех предприятий ЕС за последние три года стали банкротами.

«Экономика рушится — и во Франции, и почти во всей Европе. Сейчас точно не время грозить ядерным оружием. Тем более без плутония. Ведь плутоний во Францию раньше поставляла Россия», — проанализировал доктор экономических наук, политолог Айке Хамер.

Возможно, евро парламентарии достанут его из посудомоечных машин — русские же такое смогли еще два с половиной года назад.

«Российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военное оборудование. У них больше нет полупроводников. Российская промышленность разорвана в клочья», — утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрон-Стармер-Мерц — что о воинственных амбициях этого тройственного союза думают простые европейцы. По опросам, против выступают: две трети французов, больше половины британцев и немцев — по войне скучают только непуганые, не знавшие ее еврочиновники. Наверное, фантомные боли прошлого не дают им покоя.

«Наполеон — это часть каждого из нас!» — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Итак, сразу две страны Франция и Британия наперегонки, пытаются, как Наполеон, собрать армию «двунадесять языков» и направить ее на Украину без участия США.

Со стороны выглядит как верх идиотизма. Россия начала СВО из-за того, что Североатлантический альянс пустил корни на Украине и начал превращать ее в свой плацдарм.

А они собираются разместить войска НАТО на Украине. И что, Москва с этим согласится? Конечно, нет.

Может, это месть такая. Мелкая. Франция и Британия теряют свои позиции в других странах мира, а Россия и Китай, напротив их укрепляют.

Тут можно вспомнить исход французов из Африки, где целый ряд стран предпочел сотрудничество с Москвой. Проблемы в Юго-Восточной Азии, где Индокитай был десятилетиями колонией, а теперь Мьянма, она же бывшая Бирма, укрепляет контакты с Россией и готова уже строить атомные станции по нашим технологиям, а не по французским.

Вопрос с иностранным корпусом на Украине как гадание на ромашке — то посылают, то не посылают. Макрон четыре раза менял свою позицию, то подтверждая, то опровергая и всякий раз раздувая мощь своей армии. На этой неделе он договорился до того, что она «самая эффективная в Европе». И вообще, у них есть «ядерка». Самая эффективная в какой Европе? В смысле, в ЕС? Армия в которой 200 тысяч человек? Но в польской тоже 200 тысяч военнослужащих. Да, у Франции есть четыре подводные лодки, но и у Британии тоже четыре.

Эффективность армии проявляется на поле боя, а какой был последний успех у Франции? Разбомбили Ливию в составе коалиции и погонялись по Сахелю за исламистами? И там не всех догнали.

В этом плане даже украинская армия выглядит более подготовленной и закаленной, и у Киева под ружьем миллион человек. Но и они отступают под натиском русских штурмовиков.

Месье Макрон, господин Стармер, выдержат ваши солдаты атаку русских штурмовиков при поддержке артиллерии, авиации и дронов?