Кольцо сжимается: ВС РФ наступают на всех направлениях в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Формируются отчетливые контуры окружения всей группировки противника, зашедшего на нашу землю.

Лучший подарок к 8 Марта всем женщинам России сделали российские солдаты, освобождающие курскую землю. Они прорвали оборону противника южнее Суджи и физически перерезали резервный путь снабжения ВСУ. Основной уже под нашим огневым контролем.

Формируются отчетливые контуры окружения всей группировки противника, зашедшего на нашу землю. Мы вырезаем этот гнойник с корнем.

Ну, а хорош этот подарок на 8 Марта тем, что ликвидация этой группировки приближает достижение целей СВО и тот час, когда мужья, сыновья и отцы вернутся домой к своим женам, матерям и дочерям.

Наши успехи под Суджей признает даже противник, об этом пишут и украинские СМИ, и западные.

Вот только заключения делают неверные. На рассмотрение вопроса о выводе войск уже практически не осталось ни времени, ни возможностей. Безусловно, пока окружение неплотное, кто-то еще может прорваться на Сумы. Но с каждым часом кольцо сжимается. Об обстановке на передовой — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Курское приграничье. Оборона группировки ВСУ прорвана, российские войска наступают на всех направлениях.

Это старое Сорочино, его освободили буквально только что. Триколор вновь развивается над русской деревней. Здесь можно увидеть следы работы нашей артиллерии, авиации. Дорога, по которой бежали ВСУшники, распахана в прямом смысле этого слова.

«Так работала артиллерия нашего полка. Здесь все было усеяно практически дотами, дзотами», — сказал военнослужащий 22-го мотострелкового полка с позывным «Марс».

Боевики успели выстроить прочную оборону, но не помогло. Вот вдалеке догорают последние огневые точки ВСУ в Старой Сорочине. Еще дальше раздается пулеметная очередь.

Буквально в нескольких километрах от нас через поле там, где поднимается дым, идет стрелковый бой. Бойцы 34-го полка сейчас давят противника уже с флангов выдавливая, подавляя огневые точки

Это северный участок. На южном положение у ВСУ еще хуже. Наши разрезают группировку, всего за несколько дней прошли пять километров. И все отчетливее — теперь уже не один, а два котла.

«Град» на видео только что вернулся с боевого задания и как видно уже полностью заряжен. В любой момент может поступить приказ снова вернуться на огневую позицию. Сейчас на курском приграничье реактивная артиллерия — это главная ударная сила.

«Сконцентрировали силы в один кулак и ударили наперерез, чтобы уже не успели опомниться. И в этот коридор запускают большие силы и начинают раскрывать», — сказал командир боевой машины РСЗО «Град» 177-го полка морской пехоты с позывным «Енисей».

По самым скромным подсчетам в этих котлах до десяти тысяч бойцов ВСУ. Редкий случай, когда они еще не сдались, но украинская и европейская пресса во всю трубит: катастрофа.

И только Киев молчит, приказа отходить, судя по всему, не будет. Как не было такого же, например, в «Азовстали», а ведь бойцы просили, понимая, что обречены. Зеленскому бежавшие, озлобленные солдаты не нужны. Мертвыми он воспользуется лучше, запустит очередную PR-кампанию про «героев», тем более, что свой, как он думал, козырь на переговорах он теряет с молниеносной скоростью.

На кадрах видно: работает танк Т-80. Сейчас наши войска штурмуют один из приграничных поселков и танковый взвод обеспечивает им огневую поддержку.

«Ты уже не думаешь о сне, ни про покушать, попить. Чисто только о работе думаешь, как бы отработать покачественнее, чтобы быстрее мы продвинулись», — сказал оператор-наводчик с позывным «Бухгалтер».

Продвинулись на этой неделе в Николаевке. Черкасском, Поречном. Противник деморализован.

«Противник чувствует себя очень неуверенно начинает покидать свои позиции, окопные ряды. Мы продвигаемся методично, плавно идем к цели», — сказал боец 177-го полка морской пехоты с позывным «Немо».

ВСУ может быть и не стали дожидаться приказа и бежали обратно к себе, но большая проблема для них в том, что наши, когда началось это наступление, взорвали два крупных моста, которые вели в Сумскую область. Оставшийся выбор, мягко говоря, невелик.